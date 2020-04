Veszélyben a magyar könyv, a kormánybiztosnál kopogtat a szakma

Drámai helyzetben van a magyar könyvszakma - mondta el az InfoRádiónak a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke.

"Éppenhogy feltápászkodott a 2008-as válságból, kiheverte néhány nagy könyves cég csődjét, amikor szinte egyik napról a másikra ránk szakadt ez a veszélyhelyzet, ami 20 ezer munkavállalót érint, a kiadók munkatársai, fordítók, lektorok, szerkesztők, korrektorok. Azon kívül még hozzánk tartozik a könyvkereskedelmi munkavállalók serege. Az online még úgy-ahogy megy, de annak sincs nagy jövője így" - fogalmazott Gál Katalin.

Egy pillanatra lebénült minden

- összegezte a helyzetet.

Arról is beszélt, hogy milyen intézkedéseket remélnek Demeter Szilárd miniszteri biztostól.

közterhek, adók felfüggesztése, hitelmoratórium,

kiesett árbevétel kompenzálása,

a legkisebb, legalább 5 éve működő vállalkozások számára kiemelt mentőöv,

"barátságos" hitelek álljanak rendelkezésre,

az állam könyvvásárlással is nyújtson segítséget (ehhez összeállítottak egy 10 ezres könyvcímlistát egyetlen nap alatt), a köteteket pedig szórják szét a megfelelő helyekre a közművelődés számára.

"A könyv a nemzeti kultúra komoly és integráns része, ami messze túlmutat a pénzben kifejezhető bevételeken, értékeken. Az eszmei érték olyan nagy, hogy ha nem lesz magyar könyv, akkor nagyon sok minden nem lesz" - fejtette ki az elnök.

A Kossuth Kiadói csoport igazgatója is hasonló helyzetről számolt be a napokban. A prognózis szerint áprilisban be lesznek zárva a könyvesboltok, ami azt jelenti, hogy jelenleg csak az online árusítás működik, de az is csak addig, amíg a kiszállítást vállaló dolgozók ezt vállalják. Kocsis András Sándor szavai szerint az online forgalom még csúcsidőszakban is a forgalom 30-35-38 százalékát adhatja. Vagyis minimum 60-65 százalékos forgalomvesztés következik be a bolti értékesítésben.

"Már látjuk, hogy a márciusban - mert az online egy nagyon picit most megerősödött - 65-70 százalékos volt a forgalomkiesés" - mondta Kocsis András Sándor. Szerinte minden kiadónak és terjesztőnek el kell gondolkodnia azon, hogy - mivel az ágazat egy hosszú ciklusú üzleti modell szerint dolgozik - hogyan fogják túlélni ezt az időszakot.

Nyitókép: Bruzák Noémi