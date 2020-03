Koronavírus – a Filmintézet keményen dolgozik a veszteségek mérséklésén

A koronavírus miatt a hazai filmgyártásnak is komoly nehézségekkel kell szembenéznie, melyek a magyar filmipar minden szereplőjét érintik.

Több nemzetközi produkció elhalasztott, illetve lemondott magyarországi forgatásokat,

ez kihatással van a műtermi és a közterületi forgatásokra is. Az eddig teljes kapacitással működő filmgyártó vállalatok folyamatos munkát biztosítottak a magyar szakembereknek és a szolgáltatóknak, a koronavírus miatt ezen a területen is jelentős lesz a visszaesés – fogalmazott Káel Csaba.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) a magyar mozgóképszakma teljes egészéért felelős intézményeként több döntést is hozott annak érdekében, hogy a kialakult és a közeljövőben várható nehézségek miatt a hazai filmipart a lehető legkisebb veszteség érje és folyamatos munkát biztosítson a filmiparban dolgozóknak – erősítette meg az InfoRádiónak a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Káel Csaba kiemelte, nagyon nehéz forgatni, miután egy-egy stáb nagyobb, mint a törvény által engedélyezett tömeg. Ezért próbálják gyorsított eljárások keretében a különböző produkciókat úgy felkészíteni, hogy ha elmúlik a vírusveszély, akkor a gyártók minél hamarabb belevághassanak a filmkészítésbe. Ebben az időszakban előkészíthetik a forgatásokat, így munkát biztosíthatnak számos szakembernek is. Az NFI is előrébb hoz jó néhány későbbre betervezett döntést forgatókönyvgyártás elfogadásával kapcsolatban, hiszen, jegyezte meg a kormánybiztos,

a vírushelyzet elmúltával nem egyből fognak visszatalálni a nemzetközi produkciók.

A Nemzeti Filmintézet, Káel Csaba kezdeményezésére, a fenntartó minisztériummal is tárgyalásba kezdett, hogy további olyan megoldások szülessenek, melyek segítik a szektort, hogy azt a lehető legkisebb veszteség érje a közeljövőben.

A szakember arról is beszélt, hogy az NFI nemrégiben írt ki jó pár pályázatot a televíziós, vagy letölthető tartalmak piaca számára, ami önmagában is okozott volna egy kis tömörülést a produkciók esetében, most azonban ezeket jobban el lehet osztani és a határidők átütemezése is tervben van.

Sok, a filmgyártásban dolgozó szakemberek, akik a forgatási napok után kapják a fizetésüket, tehát

nincs alapbérük, most teljesen jövedelem nélkül maradtak,

miután egy tipikusan projektalapú szakmáról van szó, hívta föl a figyelmet az InfoRádiónak a kormánybiztos. Vagyis produkciókra szerződnek az emberek, illetve a filmgyártásban cégek. „Nekik kell segítenünk, ezért kezdeményeztünk tárgyalásokat a minisztériummal” – tette hozzá Káel Csaba.

Az Orbán Viktor kormányfő által szerdán bejelentett intézkedések között szerepel az is, hogy a filmiparban is mentesülnek a munkáltatók a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, míg a munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn.

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán