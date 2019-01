Rekordszámú látogatója volt tavaly a Colosseumnak

Idén egyébként minden hónap első vasárnapján ingyen látogatható a Colosseum, ahol jelenleg a felújítás második szakasza zajlik. A projekt során az aréna alatti termek restaurálásával együtt rendbe hozzák a műemlék áramellátását is.

Amazing view from the top of the #Colosseum which is more than 1900 years old!! pic.twitter.com/jB0bhagEBg