Félbeszakadt a U2 berlini koncertje, mert elment Bono hangja - videóval

A BBC azt írta, hogy Bono néhány szám után szakította meg a koncertet: "Nem folytathatjuk. Ez így nem jó nektek." - mondta a közönségnek, miután elment a hangja és nem tudott énekelni. Először úgy tűnt, csak szünet lesz, de aztán kiderült, hogy elmarad a koncert. Az együttes közleménye szerint Bono jó formában volt a szóban forgó második berlini koncert előtt, de pár dal után egyszerűen elvesztette a hangját. Néhány rajongó szerint Bono úgy vélte, a füstgépek miatt történt az eset.

A pénteki és szombati koncerttel nyitotta a U2 az Experience + Innocence turné európai körútját.

The power of #bono voice before it surprised him in #Berlin and left him abruptly...he was singing his guts out (per usual). @u2 @U2eiTour The crowd so felt for him as he with surrender was obviously powerless and vulnerable. He’s real and he’s human, too, like we all are. pic.twitter.com/f0Tl3hhuA2