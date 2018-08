Meghalt Aretha Franklin

"Az élet egyik legsötétebb pillanatában nem találjuk a megfelelő szavakat, amely leírhatná szívünk fájdalmát. Családunk matriarcháját és szikláját veszítettük el" - fogalmaztak rokonai a közleményben.

A soul királynőjénél énekesnő 2010-ben diagnosztizáltak rákot. Franklin 2017 novemberében lépett fel utoljára az Elton John AIDS Alapítvány javára szervezett New York-i rendezvényen.

Legnagyobb slágerei a Respect és az I Say a Little Prayer című dal voltak. Tagja a Rock and Roll Hírességek Csarnokának.

