Illusztris fesztiválon mutatkozik be Nemes Jeles László új filmje - videó

Idén augusztus 29-én kezdődik a filmtörténet legrégebbi fesztiválja, a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ahol utoljára 24 évvel ezelőtt szerepelt a versenyprogramban magyar film, Enyedi Ildikó Bűvös Vadász című alkotása. Most pedig itt debütál az Oscar-díjas Saul fia című mozi rendezőjének, Nemes Jeles Lászlónak az új filmje a Napszállta. Sipos Gábor producer az IfoRádiónak elmondta, rendkívüli megtiszteltetés, hogy itt mutathatják be a filmet.

"Koncepció volt az, hogy Nemes Jeles László második filmje egy nagyon fontos európai platformon, filmfesztiválon jelentkezzen,

és legyen a bemutatója, ami a filmnek meghatározza a későbbi életútját, és nagyon örülünk neki, hogy Velence minket választott" - mesélte a film producere.

Sipos Gábor hozzátette, még a film bemutatása előtt már közel 70 ország filmforgalmazója vásárolta meg az alkotást.

"A partnereink, akik a Saul fiában is voltak, most is világszerte megvásárolták a filmet. Úgy érezzük, hogy egy olyan csapat áll mellettünk a forgalmazás során, amely lehetővé teszi, hogy a film minél tovább fusson.

Rengeteg országban hisznek a filmben, és szervezik a bemutatóját a közeljövőben"

- emelte ki a producer.

A film főszerepét a Saul fia című filmben is játszó, fiatal színésznő Jakab Juli alakítja, a férfi főhőst pedig Vlad Ivanov román színművész játssza. A közel 100 embert számláló szereplőgárdában román, lengyel, német színészek is szerepelnek. A főszereplők között olyan magyar művészeket láthatnak majd a nézők, mint Balsai Móni, Nagy Zsolt, Czukor Balázs, Zsótér Sándor, Lázár Kati mellett Dobos Evelin és Moldován Dorottya.

A Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon való premier hírével egy időben egy rövid trailer, ízelítő videó is megjelent a filmből.

Itt egy vidám táncmulatságon, a táncoló párok között szemlélődik, sétál az igen elveszettnek mégis lelkesnek tűnő főhősnő.

A Napszállta története

A film története ugyanis egy fiatal lány szemszögén keresztül mutatja be a boldog békeidők Budapestjét. A napszállta 1913 nyarán, az első világháború kitörése előtt játszódik. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza az Osztrák-Magyar Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja a lányt és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból. Egy idegen keresi fel Íriszt és bátyja hollétét tudakolja tőle - a lány azonban csak ekkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére. Írisz nyomozásba kezd, és bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirintusa.

Nemes Jeles László új filmje egy titokfilm, fő mozgató rugója pedig az az elveszettség, kiszolgáltatottság és bizonytalanság, az ember világba való belevetettsége.

A filmet a Saul fia operatőre, Erdély Mátyás fényképezte. A Magyar Nemzeti Filmalap több, mint másfél milliárd forinttal támogatta az alkotás elkészültét. A Napszálltát szeptember 27-én mutatják be a magyar mozik.

Nyitókép: www.facebook.com/sunsetnemes/