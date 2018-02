Gothár Péter: Nem az a dolgom, hogy engedelmes legyek

Több mint tíz év után ismét nagyjátékfilmet készül forgatni Gothár Péter, akinek forgatókönyve már a végső jóváhagyás fázisában van. A rendező az InfoRádió Aréna című műsorában többek között a filmfinanszírozásról is beszélt.

Gothár Péter az Inforádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy alkatilag mindig is nehéz volt számára, hogy művészi elképzelései mellett kilincseljen, illetve érvényesítse az akaratát a döntéshozóknál.

„Engedelmes semmikép nem vagyok, nem is szeretnék lenni, mert nem az a dolgom.

Ügyes nem vagyok, simulékony sem vagyok” – mondta a rendező, majd hozzátette, hogy a filmkészítést övező érdekbarátkozásban sosem tudott részt venni. „Az ehhez tartozó smile-ban nem vagyok jó – ha rajtam múlna betiltanám azt a gombot, amit mindig küldözgetnetek egymásnak az emberek, mert az valami helyett van” – mondta Gothár Péter. Hozzátette, ugyanígy valami helyett van az az egyetlen hely, ahova ma forgatókönyvet lehet vinni. Eleinte nem akarta elhinni, hogy az úgynevezett egyablakos rendszer, amit a filmek finanszírozására hoztak létre, meg tud valósulni.

„Sokáig nem engedtem meg magamnak ezt a hangot, hogy az »ördöggel« is kell cimborálni, ahhoz hogy az embernek filmje legyen”

– mondta Gothár, aki hozzátette, hogy az ördög mindig az, akinél a pénz van. „Andynek is megmondtam ezt, nem is egyszer. Egyébként vele egyáltalán nem nehéz a kommunikáció, a maga világában egy rendkívül kreatív és tehetséges emberről van szó” – tette hozzá. Gothár azt is mondta, hogy „a filmügyi biztos valószínűleg nagyon jól látja el azt a feladatát, hogy bebizonyítsa, hogy mire van igény. Én meg azt gondolom, arra van igény, ami jó.”

A teljes interjút Gothár Péter rendezővel, a Nemzet Művészével meghallgathatják vasárnap este 6 órától az Inforádió Aréna című műsorában.

