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Egy Lukoil töltőállomás éjszaka, esős időben, Szentpéterváron.
Nyitókép: Unsplash

Rafinált módszerrel zavarják az ukránok az orosz üzemanyag-ellátást

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Ha az üzemanyag-válság nem lenne elég, pluszban térképes trollkodással zavarják össze az ukránok az oroszokat: egy egyszerű eszközzel bezártnak jelzik a nyitva lévő, és nyitottnak a bezárt oroszországi benzinkutakat.

Az ukránok az elmúlt időszakban jelentős csapásokat mértek az orosz az energetikai létesítményekre, melynek hatására az országban súlyos üzemanyaghiány alakult ki. Ezt fokozzák most az ukránok a kibertérben is: egy összehangolt online kampány során arra ösztönözték a felhasználókat, hogy változtassák meg az internetes térképeken a benzinkutak állapotát, jelentős zavart keltve a lakosság körében – írja a Tech Radar cikke nyomán a hvg.hu.

A módszer lényege, hogy a hackerek üresként vagy bezártként jelzik a térképeken azokat a benzinkutakat is, amik egyébként üzemelnek, és ahol lehetne tankolni. Ezzel párhuzamosan pedig nyitottként jelölnek meg olyanokat, aki viszont már ténylegesen zárva vannak.

A kampány támogatói szerint ezzel az a cél, hogy zavart keltsenek a közlekedők körében, fokozzák a bizonytalanságot, és további nyomást gyakoroljanak az üzemanyag-ellátás terén. A tevékenység a GdeBenz nevű weboldal köré épülhet. Ez arra ösztönzi az érdeklődőket, hogy a különféle térképszolgáltatások eléréséhez használjanak VPN-t – ezzel lehetővé válik számukra, hogy külső helyszínről, így például Ukrajnából is módosításokat végezhessenek az orosz térképeken.

Egyelőre nem tudni, mekkora zavart sikerült kelteni az orosz ellátásban ezzel a módszerrel, illetve, hogy szám szerint hány benzinkutat érintett a térképadatok módosítása.

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Kezdőlap    Külföld    Rafinált módszerrel zavarják az ukránok az orosz üzemanyag-ellátást

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ukrajna

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