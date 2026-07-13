Ursula von der Leyen: életkori korlátozásokra van szükség

Ursula von der Leyen közölte, a jelentés szerint Európában a fiatalok napi négy-hat órát töltenek képernyő előtt. Csaknem 60 százalékuk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei: alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. Mindez akkor, amikor a gyerekek agya még fejlődésben van, amikor a legkiszolgáltatottabbak – hívta fel a figyelmet a német politikus.

„A jelen legnagyobb kihívása, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában” – fogalmazott.