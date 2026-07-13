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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió és Svájc együttmûködésérõl szóló megállapodás aláírásán Brüsszelben 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Ursula von der Leyen: életkori korlátozásokra van szükség

Infostart / MTI

Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ami nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, a gyermekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor hétfőn.

Ursula von der Leyen közölte, a jelentés szerint Európában a fiatalok napi négy-hat órát töltenek képernyő előtt. Csaknem 60 százalékuk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei: alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. Mindez akkor, amikor a gyerekek agya még fejlődésben van, amikor a legkiszolgáltatottabbak – hívta fel a figyelmet a német politikus.

„A jelen legnagyobb kihívása, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában” – fogalmazott.

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Kezdőlap    Külföld    Ursula von der Leyen: életkori korlátozásokra van szükség

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