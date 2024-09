Újból lecsaptak a mérges zöldek - videó

Az eset alig néhány órával azután történt, hogy két környezetvédelmi aktovistát ugyanilyen bűncselekményért többévi börtönbüntetésre ítélték. A fosszilis üzemanyagok használata ellen küzdő Just Stop Oil környezetvédő csoport három tagja konzerv zöldséglevest öntött van Gogh két festményére.

Az egyik megrongált alkotás a művész Napraforgók című festménye, ugyanaz, amelyre a csoport pénteken elítélt másik két tagja 2022 októberében konzerv paradicsomlevest öntött.

? BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



? 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



