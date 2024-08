Nyaralótelepet sújtott a földcsuszamlás, turisták is meghaltak - videó

A rövid rendőrségi közlés szerint a hirtelen, hajnali 2-től lezúduló 200 milliméter eső a sziget egyik lakó- és nyaralóövezetét sújtotta, ahol sok szálloda és turistaapartman található. Egy helyi hírforrás 250 lakóház károsodásáról számolt be.

A landslide in Phuket's Karon Subdistrict this morning has reportedly resulted in two fatalities, with seven individuals still missing, according to local authorities. The death toll and the number of missing persons remain subject to change, as some reports suggest that the… pic.twitter.com/gSBbKSkuX3

A hatóságok nagy erőkkel, katonák és önkéntesek bevonásával kutatnak további áldozatok után. A várható további esők miatt hatóságok óvatosságra intették és a veszélyeztetett területek elkerülésére szólították fel a lakosságot.

??? Eight people, including two #Russian, died in Phuket, #Thailand after a landslide. The search for the missing is still underway.#landslide | #น้ำท่วม | #ดินถล่ม



It all happened in the Muang area, the southern part of Phuket, where the historical and cultural center of the… https://t.co/MhwiPeFILE pic.twitter.com/joaf0Dg1iO