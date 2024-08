Az ukránok azt állítják, hogy lerombolták a Kurszki terület összes pontonhídját

Mint arról az Infostart is beszámolt, az ukrán különleges erők olyan felvételeket tettek közzé, amelyeken látni, amint légicsapás ér több pontonhidat a Kurszki területen, ahol orosz jelentések szerint Ukrajna korábban legkevesebb három hidat lerombolt a Szejm folyón.

Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy a kijevi erők Kurszki területi előrenyomulása során nagyobb területet foglaltak el, mint Moszkva az idén Kelet-Ukrajnában.

Az ukrán csapatok augusztus 6-án törtek be orosz területre azzal a céllal, hogy csapatainak részleges átvezénylésére kényszerítsék Moszkvát az ukrajnai front több részéről, bár az orosz erők az elmúlt napokban folytatták ukrajnai előrenyomulásukat.

Roman Kosztenko, az ukrán parlament védelmi bizottságának titkára kijelentette: Oroszország elsődleges célja továbbra is az, hogy az ukrán betörés ellenére elfoglalja egész Donyeck megyét, és nem vont ki erőket Pokrovszk közeléből. "Az ellenség valóban megkezdte egyes csapatok átirányítását. (...) A fő álláspontjuk azonban az, hogy nem vonnak ki csapatokat Pokrovszk irányából" - idézte a képviselőt az Espreso TV.

Mikola Bjeljeszkov, a Stratégiai Kutatások Ukrán Nemzeti Intézete nevű kijevi agytröszt kutatója szerint

A közzétett videón látni lehetett katonai teherautók, valamint különböző létesítmények - a kísérő szöveg szerint egy térségbeli lőszerraktár és elektronikai hadviselési komplexum - elleni dróntámadásokat is.

Ukrainian bombing of the center of the town of Glushkovo in Kursk. The vast majority of Russian civilians were evacuated from Glushkovo before Ukraine destroyed all remaining bridges a few days ago. Video from the Ukrainian Air Force. pic.twitter.com/2hvNc07KEb