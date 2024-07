Irina Volk, az orosz belügyminisztérium szóvivője közölte, hogy a robbanószerkezetet a vezetőülés alatt rejtették el. A robbanás egybehangzó sajtójelentések szerint a férfi mindkét lábfejét leszakította, a nőt szilánkok sebesítették meg. Mindkettőjüket kórházban ápolják.

Andrii Torgashov, Russian Army's deputy head of the satellite radio transmission center, was blown up in his own car in Moscow.



Torgashov is alive, but without legs. His wife was also injured. They were hospitalized with serious injuries. pic.twitter.com/kLZ4AG9naG