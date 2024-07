Kisbusz balesetezett, tizenkét gyermek vesztette életét Afrikában – képek, videó

Hét további gyermek megsérült, őket kórházba szállították. A balesetben, amely Merafong városától mintegy 70 kilométerre nyugatra történt, a kisbusz felborult és kigyulladt. A történtekről készült felvételeken látszott, hogy a kisbusz teljesen megsemmisült a tűzben.

[WATCH] A private scholar minibus was involved in a tragic accident in the Kokosi-Wedela area in Merafong, claiming the lives of the 12 learners and their driver. 7 other learners have been rushed to a medical facility for urgent medical attention. @MongeziKoko https://t.co/XXOx4jOHZb pic.twitter.com/cVortDYL95

A sajtóközleményben Matome Chiloane, Gauteng tartomány oktatási minisztere azt mondta, hogy mélyen elszomorítja ez a tragikus esemény. „Gyermekeink elvesztése szörnyű csapás közösségünknek, gondolatban és lélekben együttérzünk az áldozatok családjaival”.

Twelve learners have died in a mini-bus accident that occurred this morning in the Kokosi-Wedela area in Merafong. The driver of the mini-bus also died in the accident. Eleven learners are from Rocklands Primary School and one learner from Laerskool Blyvooruitsig in… pic.twitter.com/l4SWk5pTsT