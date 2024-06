Pánikolnak a demokraták az első televíziós vita után

Joe Biden és Donald Trump egy sor kérdésben csaptak össze, az abortusztól adópolitikán át a január 6-ai zavargásokig, Biden pedig egy ponton az Egyesült Államok történelmének legrosszabb elnökének nevezte elődjét - írja a 444.hu.

Több amerikai laphoz hasonlóan a New York Times is arról írt már a vita közben is, hogy percekkel az esemény kezdete után már voltak demokraták, akik pánikoltak a közösségi médiában, és Biden életkora és mentális frissessége miatti aggodalom, ami minimum hónapok óta kicsit amolyan szőnyeg alá söpört téma a demokraták oldalon, hirtelen a központi témává vált. Felerősödtek azok a hangok is, melyek szerint a Demokrata Pártnak el kell gondolkoznia azon, hogy tényleg Bidennel vágjanak-e neki a novemberi választásnak. Ezt pedzegette a CNN vita utáni műsorában Barack Obama korábbi vezető stratégája, David Axlerod is.

Donald Trump ehhez képest jóval határozottabb benyomást kelthetett, a vita kezdetétől támadóan lépett fel, és persze a válaszai egy jelentős részének nem is sok köze volt a valósághoz. A Guardian a vita alatt folyamatosan tényellenőrizte a két elnökjelölt válaszait, és azt találták, hogy Trump sokkal több megtévesztő dolgot mondott, sőt, volt, hogy egyenesen hazudott is.

A New York Times értékelése szerint Biden egyik legerőteljesebb pillanata az volt, amikor azzal vádolta meg Trumpot, hogy kész magára hagyni Ukrajnát, és ki akarja léptetni az országot a NATO-ból. Viszont rosszul sült el Biden számára az abortusz témája, amivel kapcsolatban előzetesen arra lehetett számítani, hogy a legfontosabb ütőkártya lehet a kezében, hiszen az abortuszt korlátozó republikánus törekvések és az annak megalapozó legfelső bírsági ítélet ismerten sok republikánus női szavazónak sem szimpatikus. Ehhez képest Biden egy zavaros történetbe bonyolódott bele, és nem tudta meggyőzően előadni az érveit -írja a portál.



A vita után Biden alelnöke, Kamala Harris is elismerte, hogy Biden "lassan kezdte" a vitát, de ennél sokkal lesújtóbb vélemények is elhangoztak a CNN értékelő műsorában, ahol a csatorna veterán tudósítója, John King arról beszélt, hogy sorsfordító vitát láthattak abban az értelemben, hogy jelenleg egy mély, nagyon agresszív pánik lett úrrá a demokrata párton, és a donoroktól a stratégákig mindenki az elnök teljesítményéről beszél.

Biden started calling Trump fat and then they started arguing over who is better at golf. We are so cooked ?? pic.twitter.com/N8qR12rZbs