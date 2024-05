Potyognak a majmok a fákról a hőhullámtól Mexikóban

Tabasco és Chiapas mexikói tagállamok területén környezetvédők szerint már 78 majom múlt ki - írja az Index.

A helyi polgári védelmi hatóság arról számolt be, hogy biológusokból és állatorvosokból szerveződött mentőcsapatok igyekeznek élelemmel, főleg gyümölcsökkel és vízzel ellátni a majmokat Tabascoban.

Andrés Manuel López Obrador elnök kijelentette:

"Gondoskodnunk kell az állatokról".

Az államfő a környezetvédelmi minisztérium közbenjárását kezdeményezi az ügyben.

A környezetvédők arra kérik a lakosságot, hogy ha tudnak, adományozzanak zöldséget, gyümölcsöt. Mint írják, a közösségi médiában több felvétel is kering arról, ahogy a kitikkadt majmok vízhez próbálnak jutni. Cunduacán településen a baseballpályán rendeztek be egy állatorvosi mentőállomást.

A bőgőmajmok életét a hőguta és kiszáradás mellett az erdőtüzek és természetes életterük pusztulása is fenyegeti, utóbbi pedig víz- és élelemhiányhoz vezetett – hívta fel a figyelmet a Cobius környezetvédelmi szervezet vezetője az Animal Político nevű hírportálnak nyilatkozva.

