Megsorozta az orosz olajfinomítókat Ukrajna, lángolt a Lukoil létesítménye - videó

Egy ukrán dróntámadás nyomán tűz ütött ki a Lukoil egyik olajfinomítójában a Volgográdi területen, közölte a Reuters Andrej Bocsarov volgográdi kormányzó közlése nyomán. A Portfolio hozzáteszi: feltehetően egy a szombatra virradóra történt dróntámadásról lehet szó, amelyet az ukrán katonai hírszerzés (GUR) hajtott végre.

Az orosz biztonsági szolgálatokhoz közel álló orosz Baza fotókat és videókat tett közzé a tűzesetről.

/1. At night, there was a drone attack on the Russian oil refinery in Volgograd. As a result of the strikes, a fire started at the refinery. It is not yet known for certain what equipment was damaged.



The plant's capacity is 14.8 million tons. 475 km from the frontline.… pic.twitter.com/lxcVhYnd7b