Vlagyimir Putyin kemény üzenetet küldött a győzelem napi beszédében

Vlagyimir Putyin egyebek közt azt hangoztatta, hogy Oroszország mindent megtesz a globális összecsapás megakadályozásáért, és nem engedi meg, hogy bárki is fenyegesse. Kijelentette, hogy az orosz hadászati erők állandó harckészültségben állnak.

Mint mondta, a revansizmus és a történelem megcsúfolása, a nácizmus igazolása pedig szerinte része a nyugati elit általános politikájának. Kijelentette: a Nyugat "el akarja felejteni az akkori idők tanulságát", de emlékeztetett arra, hogy az emberiség sorsa a moszkvai, a leningrádi, a kurszki, a rzsevi, a sztálingrádi, a harkovi, a minszki, szmolenszki és kijevi grandiózus csatákban dőlt el. Ugyanakkor arról is szólt, hogy Oroszország tisztelettel adózik a Hitler-ellenes koalíció minden katonájának bátorsága előtt, és soha nem felejti el a közös harcot, valamint a szövetség hagyományait a nácizmus elleni küzdelemben.

For the 2nd year in a row, Russia's military parade on the Red Square consisted of just one tank - an 80 year old T-34, designed and manufactured in Kharkiv, Ukraine. pic.twitter.com/Sl2ueZn8a6