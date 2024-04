Újabb orosz hadihajót ért végzetes találat a Fekete-tengeren

Kijevi közlés szerint "használhatatlanná vált" az a különleges hajó, amelyet vízalatti mentésekhez használt az orosz haditengerészet - írja a Kyiv Post. Az angol nyelvű ukrán portál a haditengerészet szóvivőjére hivatkozva közölte, hogy a hadihajó a támadás következtében el is süllyedt. Dmitro Pletencsuk azt is nyilvánosságra hozta, hogy a Kommuna nevű hajó Szevasztopol kikötőjében horgonyzott, amikor légicsapást mértek rá. Azt írta: addig folytatják az orosz flotta elleni akciókat, amíg el nem fogynak az ellenség hajói, vagy vissza nem vonják azokat a Krím-félszigetről.

Ezzel kapcsolatban a Reuters emlékeztet rá, hogy az elmúlt 26 hónapban az ukránok már elsüllyesztették, vagy rommá lőtték a fekete-tengeri orosz hadihajók harmadát. Mivel Ukrajnának gyakorlatilag nincs hadiflottája, az orosz hajókat cirkáló rakétákkal és saját fejlesztésű, tengeri drónokkal pusztítják.

A Ukrainian R-360 “Neptune” Anti-Ship Strike today on the Port City of Sevastopol in Russian-Occupied Crimea has reportedly caused Damage to and a Fire onboard the Kommuna, a Submarine Salvage Ship with the Russian Black Sea’s Fleet that has been in Service since 1915; Russian… pic.twitter.com/Br8ocIDDVr