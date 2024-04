Hátborzongató videót rögzített az utas: felszállás közben hullott szét a Boeing hajtóműve

A felvételen látszik, ahogy felszállás közben darabonként leszakad a repülőgép hajtóművének burkolata, ami eltalálja a gép szárnyát is - írja a 444.hu.

Vasárnap reggel a Southwest Airlines 3695-ös járata körülbelül 3140 méterre emelkedett fel ilyen állapotban, majd a felszállás után 25 perccel biztonságosan visszatért a denveri nemzetközi repülőtérre. A Boeing-737-típusú gépen 135 utas és a 6 tagú személyzet tartott a texasi Houstonba. személyi sérülés nem történt.

Mint írják, a The Guardian értesülése szerint a Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) nyilvántartása szerint nem egy kifejezetten öreg gépről van szó, ugyanis 2015-ben állt szolgálatba. A közelmúltban az FAA a légitársaság több gépénél is vizsgált hajtómű-problémát.

A Boeing arra kérte a légitársaságot, hogy szolgáltasson információkat a flottájában szolgáló repülőgépekről, ám a társaság nem volt hajlandó elmondani, mikor végeztek a gépeken utoljára karbantartást.

A meglehetősen riasztó videót itt tekintheti meg:

?BREAKING: Southwest Airlines Boeing 737 engine rips apart during takeoff.



A Southwest Airlines flight bound for Houston immediately returned to Denver.



Maybe Boeing can spend less time on DEI and focus more on safety of their aircrafts and passengers. pic.twitter.com/8iUp9WccHI