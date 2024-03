Egy újabb Boeinggel történt súlyos probléma – túlélték

A Boeing egy újabb repülőgépével történt incidens a levegőben. A United Airlines 433-as járata helyi idő szerint pénteken 11 órakor indult el San Franciscóból az Oregonban található Rogue Valley Nemzetközi Repülőtérre, és csak a landolás után derült ki, hogy menet közben egy ponton levált a gép törzsének borítása – írja a hvg.hu.

A légitársaság szóvivője szerint a baleset egy 25 éves Boeing 737-800 típusú repülőgéppel történt meg, amely fedélzetén 139 utas és a hat fős személyzet tartózkodott. A balesetben senki sem sérült meg.

United Airlines Boeing 737-800 (N26226, built 1998) lost a large belly panel during flight #UA433 from San Francisco to Medford Airport(KMFR), OR. The flight continued without further incident and landed safely at its destination. All 145 pax + 6 crew remained safe. At this… pic.twitter.com/m4gFQAswaL