Pusztító gázrobbanás döntött romba egy kínai éttermet – videó

Az állami műsorszolgáltató közlése szerint a robbanás reggel nyolc óra körül történt a kínai fővárostól, Pekingtől mintegy 80 kilométerre fekvő Szanho megyében.

Massive Blast in China's Hebei Kills At Least One, Injures 22 - Reports A suspected gas explosion at a 'chicken shop' in Sanhe city - close to Beijing - has severely damaged buildings in a residential area. (CCTV) Footage from the scene appears to show a collapsed building and… pic.twitter.com/akg3i5dcMJ

A Weibo kínai közösségi felületen közzétett videókon az látszik, hogy a helyszínen nagy lángokban égett az épületek megsemmisült homlokzata, körülötte pedig szétroncsolt autók és üvegszilánkok voltak mindenfelé az utcán.

A helyi katasztrófavédelmi hatóságok közleményben tudatták, hogy a Jencsiao városában található egyik étteremben történt a gázszivárgás, ez okozta a balesetet. A tüzet sikerült eloltani, jelenleg is folynak a mentési munkálatok.

At 7:54 am today, a suspected gas leak #explosion occurred at a commercial premises in #Yanjiao, #SanheCity, #Langfang, #HebeiProvince. As of now, one person has been killed and 22 others have been injured.



