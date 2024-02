Bajban az ukránok Avgyijivkánál: nagy katonai sikert ért el az orosz haderő

Az orosz hadsereg az utóbbi időben több helyen is áttörte az ukrán védelmet Avgyijivkánál. Ez jelentős fejleménynek számít, ugyanis hónapokon át csak nagyon lassan haladtak a hadműveletek a Donyeck környéki területeken. Most azonban úgy tűnik, sikerülhetett az oroszoknak kelepcébe zárni az ukrán állások egy részét – írja a Portfolio.

Már a műveletek elindításakor egyértelmű volt, hogy az oroszok körbe akarják venni Avgyijivkát és ezzel együtt a települést védő ukrán erőket. A nagy erőfeszítések ellenére hosszú időn keresztül nem jártak sikerrel, viszont a védelmi vonalakat máshol több helyen áttörték az oroszok. Ez lehetőséget adott nekik arra, hogy kisebb bekerítéseket végezzenek.

