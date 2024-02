Magyarics Tamás: Biden javított a gazdasági mutatókon, az amerikaiak többsége mégis jobban bízik Trumpban

A Financial Times brit gazdasági napilap és a Michigani Egyetem Stephen M. Ross Üzleti Karának (Michigan Ross) hétfőn nyilvánosságra hozott közös reprezentatív felmérése szerint az amerikaiak 42 százaléka Donald Trump, 31 százaléka Joe Biden gazdaságkezelési képességeiben bízik jobban, míg a válaszadók 21 százaléka egyikükre sem bízná szívesen az amerikai gazdaságot. A londoni lap kiemelte: a kutatás annak ellenére is a korábbi elnöknek kedvez, hogy az amerikai emberek többsége érzékel bizonyos javulást személyes pénzügyi helyzetét illetően, valamint a gazdasági kilátásokat is derűlátóbban ítéli meg, mint korábban.

Magyarics Tamás a felmérés eredményeire reflektálva azt mondta az InfoRádióban, hogy Donald Trump nemcsak a gazdaságkezelési kérdésben, hanem több más, a társadalmat komolyan foglalkoztató és érintő témában is jobban áll Bidennél a közvélemény-kutatási adatok alapján – ilyen kérdéskörök például a bevándorlással kapcsolatos intézkedések, a közbiztonsági helyzet javítása vagy éppen a külpolitika.

A szakértő hozzátette: összességében országosan 1,5-2 százalék Trump előnye a jelenlegi elnökkel szemben a felmérésekben, ez azonban „nem jelent túl sokat”, mivel az Egyesült Államokban nem országosan választják meg az elnököt, hanem minden egyes államban külön-külön rendeznek voksolást. Az lesz a döntő, hogy az úgynevezett csatatereken, vagyis a billegő államokban ki győz.

Az ELTE professzor emeritusa emlékeztetett, hogy 2016-ban és 2020-ban gyakorlatilag hat csatatér állam döntötte el az elnökválasztást, előbb Donald Trump, majd legutóbb Joe Biden javára. Mint fogalmazott, a demokraták szemszögéből aggasztó, hogy

a billegő államok közül ötben jelenleg a korábbi elnök vezeti a közvélemény-kutatásokat.

A Financial Times és a Michigan Ross közös felmérésén a megkérdezettek 46 százalék mondta azt, hogy kényelmes életvitelt tud biztosítani magának, és költségeinek kifizetése után is marad valamennyi pénze. A válaszadók 27 százaléka kitűnőnek vagy jónak minősítette az amerikai gazdaság állapotát, pedig novemberben még csak 21 százalék nyilatkozott így. Nem változott ugyanakkor azoknak az aránya, akik megfelelőnek tartják Joe Biden gazdaságpolitikáját: tavaly ősz végén és most is 36 százalék mondta azt, hogy elégedett a demokrata párti elnök gazdasági teljesítményével.

Magyarics Tamács összegezve azt mondta: körülbelül az amerikaiak egyötöde érzi úgy, hogy jobban él most, mint négy évvel ezelőtt, viszont negyven százalékuk úgy nyilatkozott, hogy romlott az életszínvonala. Kiemelte:

a válaszadók jelentős többsége (65 százalék) úgy véli, „rossz irányba halad” az ország.

A külpolitikai szakértő Winston Churchill egykori brit miniszterelnök klasszikus mondását idézte, amely szerint „csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok”. Ezt figyelembe véve Magyarics Tamás szerint az egyes felmérések számait „lehet így is, úgy is értelmezni”.

Magára talált a gazdaság, de tud-e ebből profitálni Joe Biden?

Nem lehet kétségbe vonni azonban, hogy az utóbbi időben javultak az Egyesült Államok gazdasági mutatói. Nem véletlen, hogy a demokraták az egyes kampányrendezvényeken rendre azzal büszkélkednek, hogy Biden elnökségének első évéhez képest alacsonyabb lett a munkanélküliség, megfelezték a 3,1 százalékos inflációt, csökkentek az üzemanyag- és az élelmiszerárak, viszont Magyarics Tamás megjegyezte: ezek az adatok „általában rosszabbak Donald Trump elnöki éveivel összehasonlítva” – a munkanélküliségi mutatót leszámítva. A republikánusok többek közt arra igyekeznek felhívni az emberek figyelmét, hogy Trump alatt jobban teljesített az amerikai gazdaság, illetve jobb volt az életszínvonal is.

Magyarics Tamás elmondta: a Biden-adminisztráció eddig három nagyszabású programon keresztül „eléggé sok pénzt öntött” a gazdaságba, ami jelentősen hozzájárult a fellendüléshez. A kampány részeként elméletileg gondolkodhatna úgy a Demokrata Párt, hogy az elnökválasztás előtt népszerű intézkedéseket hoz, és „pénzt önt a lakosság zsebébe”, ehhez azonban a republikánusok támogatására és szavazataira is szükség lenne, ami a szakértő véleménye szerint irreális elvárás. Joe Bidennek nincs is erre lehetősége elfogadott törvények nélkül, többségi támogatás hiányában pedig csak rendeleteket hozhat,

„nagyobb szabású pénzügyi manővereket nem tud végrehajtani” republikánus szavazatok nélkül.

Ez a politikai patthelyzet akadályozza meg a Demokrata Pártot abban, hogy az elnökválasztás évében újabb jóléti, munkahelyteremtő programokat vagy nagyobb beruházásokat indítson. Emiatt Joe Bidennek most „eléggé korlátozott a mozgásterülete”, és mivel nemcsak az ország, hanem a kongresszus is megosztott, Magyarics Tamás valószínűtlennek tartja, hogy ezen a helyzeten változtatni tudna az elnök.

A külpolitikai szakértő végül elmondta: a nemzetközi környezet is nagymértékben befolyásolja az amerikai gazdasági mutatókat és lehetőségeket, de ami a közelgő elnökválasztás miatt sokkal fontosabb, hogy az amerikai emberek többsége jobban bízik jelenleg Donald Trump megoldóképességeiben, mint Joe Biden gazdaságpolitikájában.