Villanymotorokkal támadnak az ukránok az orosz tankokra, megvan rá az okuk

A háború kitörése óta az ukrán páncélvadászok széleskörűen használják az elektromos motorkerékpárokat, hogy gyorsan és főleg észrevétlenül közelíthessék meg az orosz tankokat. A villanymotoros kétkerekűek ugyanis teljesen hangtalanok és hőt sem bocsátanak ki, ami elárulná a hollétüket az infravörös tartományban üzemelő felderítő eszközöknek.

Ráadásul a villanyrobogók elég gyorsak is, miközben a terepjáró képességük vetekszik bármelyik enduro motorkerékpárral. Az ukrán-amerikai Delfast vállalat külön a katonák számára módosította terepmotorját. Konténereket szereltek a vázra, amelyekben a svéd eredetű NLAW, illetve amerikai Javelin páncéltörő rakétákat lehet szállítani. A közösségi médiában megjelent információk szerint a katonák egyedül, vagy párban harcolnak. A kockázatosabb vállalkozásokat inkább kettesével hajtják végre.

A vezető indulásra készen vár, miközben a lövész rakétát indít az ellenséges harcjárműre. Mivel mind az NLAW, mind pedig a Javelin úgynevezett "tüzelj és felejtsd el" rendszerű fegyver, a kilövést követően már azonnal el is száguldhatnak a helyszínről. A rakéták maguk keresik meg a célpontot és igen nagy valószínűséggel meg is semmisítik azt. Második lövésre ezért nincs szükség, de nem is lenne biztonságos a tüzelőállásban kivárni, hogy sikerült-e eltalálni a tankot.

Az elektromobilitás más formái is megjelentek már az ukrajnai harctereken. Főleg a felderítők használnak elektromos kerékpárokat, amelyekkel viszonylag nagy távolságokat tudnak észrevétlenül megtenni.

Az ukránok tapasztalatait nyilván felhasználják majd az ausztrál haderőben is, ahol már évek óta azzal kísérleteznek, hogy a felderítő katonákat terepjáró villanybringákkal szereljék fel. De más hadseregek is próbálkoznak elektromos kétkerekűekkel. A brit légideszantosok például egy olyan villanyrobogót tesztelnek, amelyet akár ejtőernyővel is ki lehet juttatni a műveleti területre.

Az amerikai hadsereg is felfigyelt már a villanyhajtás előnyeire. A kaliforniai Zero Motorcycles kifejezetten a katonák részére fejlesztette ki 46 LE-s MMX jelű járművét, amely egy feltöltéssel 130 kilométert tud megtenni, összesen 175 perces működési idő alatt. Az akkumulátorai gyorsan cserélhetők, vagy akár egy óra alatt feltölthetők. A Zero egy másik e-motort, egy endurot is kínál a katonáknak. A Blackforest fantázianevű szerkezet 210 kg súlyú és 70 LE-s, de van egy erősebb változata is, ami már 110 LE-s. Mindkét változat 14, vagy 18 kWh kapacitású akkucsomaggal rendelhető. A hatótáv alapesetben 180 km, de ez a nagyobb teljesítményű aksikkal 225 kilométerig növelhető.

A Zero járművei nem ismeretlenek Magyarországon sem, mivel a Készenléti Rendőrség már négy FX Z6.5 e-motorkerékpárt szerzett be. A 46 LE-s, 130-140 kilométeres működési távolsággal rendelkező terepmotorokkal a déli határszakaszon járőröznek. Mint azt a Haditechnikai Intézet szaklapja megállapította: a villamos hajtású kétkerekűek ugyan drágábbak, mint a belsőégésű motorral hajtottak, de az üzemeltetési költségeik annyival kevesebbek, hogy már középtávon is megtérül a beszerzésük.

A Készenléti Rendőrség egyik Zero FX Z6.5 típusú elektromos eduro motorkerékpárja. Forrás: KR

Persze Oroszország sem akar lemaradni, így a gépkarabélyairól ismert Kalasnyikov cég mindjárt kétféle e-motort is kifejlesztett. Az egyiket a hadseregnek, a másikat a rendőrségnek ajánlják. A járművek súlya 165 és 245 kg között változik, attól függően, hogy mekkora akkupakkal használják őket. A legnagyobb hatótáv 130 km, a csúcssebesség pedig 100 km óránként. Arról azonban nincsenek megbízható információk, hogy akár az orosz hadsereg, akár a rendőrség már napi szinten alkalmazná-e ezeket a villanyhajtású motorbicikliket.

A végére hagytuk a jó hírt, vagyis azt, hogy ilyen járművek fejlesztése Magyarországon is folyik. A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és informatikai Kar, Innovatív Járművek Tanszékének oktatói valamint diákjai konstruálták az NJE Supermoto elnevezésű járművet. Ez egyelőre még csak szerény, 70-100 kilométeres távolságot tud megtenni egy feltöltéssel, ám többféle üzemmóddal is rendelkezik. A takarékos üzemmód inkább városi közlekedésre jó, míg a sportfokozat egy 125 köbcentis, benzines motorkerékpár teljesítményét nyújtja.

A Neumann János Egyetemen kifejlesztett NJE Supermoto elektromos motorkerékpár. Forrás: Neumann János Egyetem

A rendkívül ígéretes terepmotor iránt a Magyar Honvédség is érdeklődik, de a jármű viszonylag csekély hatótávolsága egyelőre nem teszi alkalmassá hadi használatra. Amennyiben sikerül az egy töltéssel megtehető út hosszát 50-70 százalékkal megnövelni, úgy a katonák is örömmel szolgálatba állítanák, elsősorban a különleges műveleti egységeknél.