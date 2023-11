Óriási lángok egy kínai hadihajón, sokáig találgatták, mi történhetett – videó

A közösségi médiát elárasztották a vastag, fekete füstöt eregető hadihajóról készült videók. Többen tudni vélték, hogy valami nagyon nagy baj történhetett a Népi Felszabadító Hadsereg hadiflottájának egyik legújabb és legmodernebb hajójával.

Aztán a nyílt hírszerzési forrásokat is használó WorldWarThreeNews megírta, hogy a tűz nem a gyakorlat idején tört ki, hanem ez volt maga a gyakorlat. A kínai tengerészek ugyanis azt gyakorolták, hogyan menthetik társaikat és a hajójukat, ha a nyílt tengeren csapnak fel a lángok.

A kínai hivatalos média már képeket is közölt a tűzoltási gyakorlatról. Az alábbi felvételen jól látni a hajó korlátja mellett elhelyezett fémhordót, amelyben valószínűleg gázolajat gyújthattak meg.

Címképükön pedig az látható, hogyan mentik társaikat a gyakorlat során a kínai hadi tengerészek.

Az ugyancsak pontos értesüléseiről ismert OSINTdefender viszont azt közölte, hogy a hajó füstgenerátorait próbálták ki. Ezek az e feladata, hogy egy partraszállás esetén álcázó füstbe burkolja a tenger felől a szárazföldre tartó katonákat.

Reports earlier that Hull Number: (980) also known as the Longhu Shan, a Type 071 Amphibious-Transport Dock with the Chinese People’s Liberation Army Navy had suffered a Engineering Casualty and was on Fire off the Coast now appear to be False, with the Video reported to actually… pic.twitter.com/2EFfb3iFAM