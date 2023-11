A gyanú szerint felgyújtották, meggyalázták a bécsi zsidó temetőt - képek

A Bécsi Zsidó Hitközség elnöke épp a hét elején figyelmeztetett az Ausztriában is erősödő antiszemitizmus veszélyére. Az ORF-nek nyilatkozva Oskar Deutsch hangsúlyozta, hogy az országban élő zsidókat egyre jobban aggasztják a Hamászt éltető, palesztinbarát tüntetések, egyre többen félnek.

A bécsi központi temető zsidó része elleni feltételezett merénylet osztrák hírforrások szerint szerdára virradóan történt. A kivezényelt tűzoltók szerint a temetőrészhez tartozó díszcsarnok egy része súlyos károkat szenvedett. Az osztrák alkotmányvédelmi hivatal, valamint a szövetségi bűnügyi rendőrség azonnali vizsgálatot indított.

Antiszemita merényletre utal, hogy a csarnok külső falán festékszóróval felfestett horogkereszteket találtak.

The ceremonial room of the Jewish cemetery in Vienna was set on fire last night and swastikas were sprayed on the outer walls.



This despicable antisemitic act cannot be taken lightly.



We stand with the Jewish community of Vienna and hope police will find the perpetrators. pic.twitter.com/1vjBo64vT3