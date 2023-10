Szörnyű busztragédia Olaszországban, rengeteg a halott - videó

Erről a város polgármestere számolt be. A halálos áldozatok mellett legalább 12 sérültje van a balesetnek.

A busz egy felüljáróról rohant le az út mellett futó vasúti sínekre. A közösségi médiában azt írják, hogy legalább 10 métert zuhant a jármű.

Azt is írják, hogy többen egyszerűen halálra égtek a baleset után.

At least 20 deaths in a bus crash in #Mestre #Italy. The vehicle fell for 30m. Still no further information on the accident pic.twitter.com/Q7BKEKmgnL