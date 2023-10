Megrendítő részletek az olaszországi buszbalesetről – az áldozatok nagy részét még nem is azonosították

Különböző nemzetiségű külföldi áldozatai vannak az észak-olaszországi Mestre közelében kedden este történt buszbalesetnek, amelyben 21 ember vesztette életét és 15 megsérült – közölte Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter, hozzátéve, hogy a sérültek közül öten még válságos állapotban vannak.

A mentőegységek közlése szerint a halálos áldozatok között legalább öt ukrán, egy német, egy francia és egy horvát állampolgár van. Két gyermek és a busz 40 éves olasz sofőrje is meghalt. A sérülteket, akik között két osztrák lány is van, Mestre, Padova és Treviso kórházaiba szállították. Lapértesülések szerint ketten vannak válságos állapotban, köztük egy négyéves kislány, aki súlyos égési sérüléseket szenvedett, és életéért a padovai kórházban küzdenek.

Az utasok nagy részénél nem volt irat, és utaslista sem készült, így a reggeli állás szerint 14 halálos áldozat és négy súlyos sérült személyazonossága nem ismert. Az ukrán külügyi szóvivő szerint öt ukrán állampolgár vesztette életét, és hárman sérültek meg.

A baleset körülményeinek kiderítésére vizsgált indult. A baleset nem sokkal 20 óra előtt történt Velencétől 9 kilométerre, egy felüljárónál. Az ingajáratban közlekedő elektromos busz egyelőre ismeretlen okokból áttörte a szalagkorlátot, mintegy 15 métert zuhant és a mestrei vasútállomás vágányaira esve akkumulátorai azonnal lángra lobbantak. A jármű roncsát többórás munkával távolították el a sínekről egy tűzoltódaru segítségével.

