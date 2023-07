Wagner: a zenészek szabadságra mentek

Augusztus elejéig szabadságra küldte a zsoldosait Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz magánhadsereg alapítója a június végén kudarcba fulladt lázadás után - közölte egy orosz újságíróval Anton Jelizarov, a Wagner egyik parancsnoka.

"Ma mindnyájunkat szabadságra küldtek augusztus elejéig. Sok teljesítendő feladatunk van. Jevgenyij Viktorovics (Prigozsin) úgy döntött, hogy mindenkinek pihennie kell" - mondta a Lotusz ragadványnéven ismert Jelizarov Tyimofej Jermakov újságírónak a több blogger Telegram-csatornáján megjelent interjúban.

Hozzátette, hogy a szabadságolásról a Wagner "parancsnoki tanácsa" döntött.

Information appeared in Russian media that Wagner PMC is on vacation until the beginning of August. Movement of its forces to Belarus is being prepared now.



One of Wagner's commanders Anton "Lotos" Yelizarov told that to Russian "military correspondents".



Yelizarov said that…