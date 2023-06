Ukrán vélemény szerint Jevgenyij Prigozsin atomfegyverekhez juthatott

A Twitteren posztoló egyik ukrán hadi blogger azt állítja: a zendülés valójában csak arra szolgált, hogy a zsoldosok betörhessenek a Voronyezs-45 jelű atomfegyver-tárolóba. A rendkívül jól szervezetten és sikeresen indult puccs ugyanis meglepően rövid idő alatt ért véget.

Igor Szuskó katonai blogger szerint ennek csak az lehet a magyarázata, hogy a zsoldosok vezére, Jevgenyij Prigozsin gyorsan megszerezte amit akart. Atomfegyverhez juthatott, amivel a saját maga és katonái életét is bebiztosította. Ennek tudható be, hogy a látványos sikerekkel induló puccs nagyon gyorsan és simán befejeződött.

Elképzelhető, hogy a Wagner csoport célja valójában nem is Moszkva volt, hanem a voronyezsi atomfegyver raktár. A nagy média visszhanggal kísért zendülés pedig csak arra szolgált, hogy elterelje a figyelmet, és a zsoldosok megszerezhessék amit akartak.

Prigozhin capturing Voronezh-45 nuclear storage facility in Russia may be part of the key to the lock that can help explain his decision to suddenly and bizarrely 'end' the coup which was succeeding spectacularly. I've been trying to figure how Prigozhin can guarantee his own… https://t.co/0n34YAu5Mn pic.twitter.com/H6APVMhfkI