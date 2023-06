Szívszorító: rettegéssel szállt a Titanra a 19 éves fiú

Csütörtök este derült ki az OceanGate közleményéből, hogy meghaltak a Titanic közelében eltűnt Titan merülőhajó utasai, miután a jármű a mélyben összeroppant. A fedélzeten ott volt Pakisztán egyik leggazdagabb embere, a 48 éves Shahzada Dawood, valamint 19 éves egyetemista fia, Sulaiman Dawood is.

Azmeh Dawood – Shahzada Dawood idősebb testvére – az NBC Newsnak elmondta, hogy unokaöccsének nem igazán volt kedve az úthoz, sőt, valójában rettegett tőle. Még az indulást megelőzően is hezitált, ám végül csatlakozott a legénységhez, hogy édesapja kedvében járjon apák napja alkalmából - idézte a nyilatkozatot az Index.

19-year-old Suleman Dawood was hesitant about going on the dive to see the Titanic wreck, says aunt



