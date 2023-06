Öreg "játékkonzol", türelmetlenség, anyaghiba, teszthiány - Évek óta aggódtak, hogy baj lesz a Titannal

A keresésben áttörést hozó távvezérelt víz alatti járművek két nagyobb törmelékhalmazra bukkantak: az egyik a Titan farkát, a másik az óceánfenékre érést segítő talpát is tartalmazta, ezekből a nyomokból következtettek arra, hogy a tengeralattjáró a mélyben szétrobbant - írja a BBC.

A haditengerészet most feltehetően minden lehetséges maradványt begyűjt, hogy kiderítse, pontosan mitől és hogyan következett be a tragédia, vélekedik Ryan Ramsey, a brit királyi haditengerészet egykori tengeralattjáró-kapitánya.

"Fekete doboz nincs, így az utolsó pillanatokról nem alkothatunk pontos képet"

- fogalmazott, de ezt leszámítva a folyamat nagyon hasonló ahhoz, ahogyan egy lezuhant repülő kapcsán vizsgálódnak.

Ha a Titan darabjai felszínre kerülnek, a szakértők mikroszkopikus töréseket keresnek majd a karbonszálas struktúrában.

Ez segíthet abban, hogy kiderítsék, mi okozhatta az öt ember halálával járó balesetet.

A nagy kérdés az, vajon szerkezeti hiba okozta-e a tragédiát.

Ha ez a helyzet, akkor a szerkezet hihetetlenül nagy nyomásnak volt kitéve, ami nagyságrendileg az Eiffel-torony súlyának felel meg, amely annak erős szétrobbanásához vezetett - mondja Blair Thornton professzor a Southamptoni Egyetemről.

Ha ez valóban így történt, akkor kérdés, hogy a baleset a megfelelő tesztelés hiánya miatt történt-e, ahogyan azt egyes szakértők feltételezik.

"A szénszálak a szerkezetükben lévő belső hibák miatt károsodhatnak" - mondja Roderick A Smith professzor, a londoni Imperial Imperial College professzora. Szerinte a szénszál és a titán közötti kötések nagyon gondos vizsgálatot igényelnek.

Levelet írt az OceanGate-nek, melyben úgy fogalmazott: egyetlen balszerencsés eset lenullázhatja a kereskedelmi tengeralattjárós merülések makulátlan biztonsági statisztikáját.

"Félelmünk az, hogy az OceanGate által elfogadott jelenlegi kísérleti megközelítés olyan negatív (a kisebbektől a katasztrofálisig terjedő) eredményeket hozhat, amelyek az ágazatban mindenki számára súlyos következményekkel járnak" - állt a levélben, melyet Stockton Rushnak, a Titan elhunyt utasai egyikének címzett annak idején.

