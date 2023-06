Vlagyimir Putyin elismerte, megindultak az ukránok, de nagy lehet a veszteségük

"Az ukrán csapatok a harci cselekmények egyik szakaszán sem érték el a céljaikat. Ez teljesen nyilvánvaló" - hangsúlyozta az államfő.

Méltatta az orosz hadsereg harci teljesítményét és azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők az elmúlt napokban jelentős, a "klasszikus" mutatót meghaladó veszteségeket szenvedtek el.

Közben a Twitteren egyre több felvétel látható a megsemmisülő nyugati haditechnikáról. Még a semleges és olykor az ukránbarát oldalak is elismerik ezt.

#Ukraine : A Ukrainian Leopard 2A6 (A4) tank and a T-64BV tank were destroyed by the Russian army in #Zaporizhzhia Oblast. A Ukrainian Oshkosh M-ATV MRAP, M2A2 Bradley ODS-SA IFV and another Leopard 2A6 were damaged and abandoned nearby. pic.twitter.com/MYw4M3V40T

A Portfolio a hadi helyzettel kapcsolatban arról ír, hogy az ukránok tegnap, Orihiv térségében próbáltak áttörni, de kudarcot vallhattak. A harctéren halomban állnak a kilőtt és elhagyott M2 Bradley gyalogsági harcjárművek és egy kifejezetten modern, Németország által adományozott Leopard 2A6 is, melyet úgy néz ki, feladtak kezelői.

Ukrainian forces abandoned one Leopard 2A6, four M2 Bradleys (three of which damaged) and one BMR-2 Mine-Clearing Tank during an attack in the Zaporizhzia Region. pic.twitter.com/Stnq4YLYP5