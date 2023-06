Ukrán elnök: legalább ötszáz gyerek életét követelte már a háború

Volodimir Zelenszkij azt követően említette ezt a számot, hogy mentősök kiemelték egy kétéves kislány holttestét a romok alól a kelet-ukrajnai Dnyipro városára szombat esti mért orosz rakétacsapás nyomán. Mindazonáltal lehetetlen pontos számot mondani a folyamatban lévő harci cselekmények miatt, és mivel az ország egyes térségei orosz megszállás alatt állnak - tette hozzá. "Ki kell tartanunk, és meg kell nyernünk ezt a háborút!" - hangoztatta.

A régió kormányzója, Szerhij Liszak arról számolt be, hogy 22 ember, köztük öt gyerek sebesült meg Dnyipróban a két lakóházat ért csapásokban.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője szerint két rakéta találta el az ország központi részén található Kropivnickij városban lévő légitámaszpontot. Károkról azonban nem számolt be.

Dnipro.

The Russians attacked the city. They hit between two two-story residential buildings. Unfortunately, there are people under the rubble. All services are working.



Once again, Russia proves it is a terrorist state. The Russians will bear responsibility for everything… pic.twitter.com/cAVF5NpcV2