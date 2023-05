Orbán Viktor máris gratulált a török elnöknek

Twitter-oldalán gratulált Recep Tayyip Erdogan török elnök választási győzelméhez Orbán Viktor miniszterelnök - szúrta ki az al-Dzsazíra.

A magyar kormányfő még a hivatalos végeredmények kihirdetése előtt üzent a várhatóan újrázó kis-ázsiai vezetőnek, "megkérdőjelezhetetlennek" nevezve a választási sikert, ami az esti részeredmények alapján 52:48 százalékos lehet Kemal Kilicdarogluval szemben, akit 6 ellenzéki párt támogatott.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023