Ma koronázzák III. Károlyt: ez a nap menetrendje

II. Erzsébetet életének 97., uralkodásának 71. évében, tavaly szeptember 8-án érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában. Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly a brit uralkodó.

Számos államelnök és országvezető, valamint egy sor más illusztris vendég között a koronázáson jelen lesz Novák Katalin köztársasági elnök is. Személyében először vesz részt brit uralkodó koronázásán hivatalban lévő magyar államfő, és aki ajándékokkal kedveskedik a királyi párnak.

A példátlan biztonsági intézkedések mellett megtartandó szombati eseménysorozatra a beléptetést már helyi idő szerint hat órakor (Magyarországon reggel hét) megnyitották a koronázást megelőző díszmenet útvonala mentén. A The Mall és a Whitehall mentén az út két oldalán érkezési sorrendben foglalhatják el helyüket az érdeklődők. Ha ezek megteltek, akkor három helyszínen – a Hyde Parkban, a Green Parkban és a St. James’ Parkban – elhelyezett kivetítőkhöz terelik az érdeklődőket.

A menet a Buckingham palotából a Westminster apátságba tart majd, az útvonal mentén ezren állnak díszőrséget - írja a BBC. A királyság rajongó hívein az uralkodócsalád tagjait ábrázoló álarcok, amint az ünnepségre várakozva táboroznak a koronázási menet útvonalán, a londoni Mallon 2023. május 5-én. III. Károly brit királyt május 6-án koronázzák meg a londoni Westminster-apátságban. MTI/AP/Alessandra Tarantino



10.20 (itthon: 11.20)

A menet elindul a palotából, hogy 11 óra előtt nem sokkal (itthon dél előtt kicsivel) megérkezzen az apátsághoz.

A király és a királyné nem az aranyozott koronázási hintón, hanem a gyémánt jubileumokra tartogatott hintón utazik majd. Ez kifejezetten kényelmes utazási módot jelent hidraulikus rugózású kerekeivel és légkondicionált utasterével. A hintót, a hagyományoknak megfelelően, hat ló húzza majd. A gyémántjubileumi állami hintó a londoni uralkodói rezidencia, a Buckingham-palota előtt a koronázási ünnepség próbáján a 2023. május 3-ra virradó éjjel. III. Károly brit királyt május 6-án koronázzák meg a londoni Westminster-apátságban. MTI/AP/Vadim Ghirda



11.00 (itthon: 12.00)

Megkezdődik a koronázási szertartás. A király a várakozások szerint nem a tradicionális bricseszben, hanem katonai egyenruhában lép be a helyszínre a nyugati bejáraton.

A ceremóniára pontban 11-kor (itthon 12 óra) kezdődik és erre az alkalomra a király 12 vadonatúj zenei szerzeményt íratott. Ezek közt szerepel a népszerű musicalszerző, Andrew Lloyd Webber egy alkotása, valamint egy görög ortodox dallam is felcsendül, amelyet III. Károly elhunyt édesapja, Fülöp herceg tiszteletére játszanak el.

György herceg, a király első unokája is szerepet kap majd az eseményen: ő lesz III. Károly első számú uszályvivője. Több gyermek is segíti majd a ceremóniát, mely három részből áll majd.

? Tomorrow’s Coronation Service will take place in the ‘Coronation Theatre’ at the heart of Westminster Abbey.



Here are the key elements of the stage for the first coronation in almost 70 years. pic.twitter.com/wmX5znirET — The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023

Az esemény első részében III. Károlyt bemutatják az alattvalóknak. Ekkor a király a koronázási trón közelében áll: ez az 1300-ban készített díszes szék huszonhat király koronázásakor kapott már szerepet.

Ezt követi az eskütétel, melynek során anglikán hitére és az ország szolgálatára esküszik fel.

A harmadik részben felkenik királlyá egy, az 1660-as évek óta használt fiola és kanál segítségével. A felhasznált olaj Jeruzsálemből származik.

St Edward's Crown is used at the moment of #Coronation. As it is placed on the Sovereign’s head, the congregation in the Abbey shout the words ‘God Save The King’.



Find out more about the history of the Crown in our film. pic.twitter.com/FMKnLadk5g — Royal Collection Trust (@RCT) April 29, 2023

Ezután a koronázás következik: a királyt és hitvesét, Kamillát 2200 vendég, köztük hozzávetőleg száz államfő jelenlétében koronázza meg Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási vezetője a Westminster-apátságban. Eduárd király koronáját helyezik ekkor III. Károly fejére. Ezt egyetlen alkalommal, most viseli majd csak életében.

Végül a király trónra ül, Vilmos walesi herceg pedig hűséget esküszik neki.

Ezt követően még Kamillát is felkenik és megkoronázzák, majd ő is trónra ül - igaz, neki nem kell felesküdnie. Mária királynő koronáját helyezik fejére.

We have today released the words and music of the Vivat acclamations which will be sung at the #Coronation of Their Majesties The King and The Queen Consort in the Abbey on Saturday. pic.twitter.com/SRv2pYoG9I — Westminster Abbey (@wabbey) April 30, 2023



A ceremónia záró eleme a szentáldozás, mely után a tömeg elhagyja az apátságot. A király ekkor Eduárd koronája helyett a birodalmi koronát kapja meg.

One day to go until the #Coronation!



The Imperial State Crown, or Crown of State, is worn by the Monarch at the end of the #Coronation Service as they leave Westminster Abbey. Watch our short film to find out more about its history. https://t.co/GEImDG7s3c pic.twitter.com/kY9BfPEOGU — Royal Collection Trust (@RCT) May 5, 2023



13.00 (itthon: 14.00)

A tervek szerint visszaindul a menet a palotába, az aranyozott hintóban ülő királlyal. A 2,3 kilométeres utat 4000 ember teszi meg, a hintót nyolc ló húzza.

Meet the horses!



? Icon

? Shadow

? Milford Haven

? Newark

? Echo

? Knightsbridge

? Meg

? Tyrone



These eight ‘Windsor Greys’ will be centre-stage on Saturday as they pull the Gold State Coach in the #Coronation procession: https://t.co/PgcD5xaGrk pic.twitter.com/4nF2SSaVv3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 4, 2023

14.30 (itthon: 15.30)

A király és családja a Buckingham-palota balkonjáról integet a népnek, és a királyi légierő repülői is áthúznak fölöttük.

Ez lesz III. Károly király első ceremoniális megjelenése uralkodóként a Buckingham-palota teraszán, amelyre a királyi család tagjai rendszerint történelmi jelentőségű események alkalmából lépnek ki. Itt köszöntötte csaknem nyolc évtizeddel ezelőtt, a II. világháború európai hadszínterein aratott szövetséges győzelem napján az ünneplő milliókat III. Károly nagyapja, VI. György király és Winston Churchill miniszterelnök. Itt még nincs vége a programoknak Hatodikán este bankettet is tartanak a palotában III. Károly tiszteletére, ahol más királyi családok tagjai is ott lesznek.

A koronázási hétvége nagy attrakciója az a koncert, amelyet május hetedikén, vasárnap tartanak Windsorban

Itt fellép a Take That, Lionel Richie, Nicole Scherzinger, Katy Perry és Andrea Bocelli is. A világhírű szupersztárok mellett fellépnek a zenei rendezvényen különböző szakmai és társadalmi közösségek amatőr zenei együttesei és kórusai is. A szereplők között lesznek mások mellett olyan kórusok, amelyeket Nagy-Britannia által befogadott menekültek alapítottak, de fellépnek a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS), valamint a LMBTQ-közösség tagjaiból verbuválódott énekegyüttesek is. A közönséget a BBC által szervezett országos sorshúzáson választották ki. A szerencsés nyertesek mindegyike két ingyenes jegyet kapott a windsori koronázási koncertre, amelyet így 20 ezren tekinthetnek meg a helyszínen. A nagyszabású rendezvények központi elemei közé tartozik a Nagy Koronázási Ebédek (Coronation Big Lunches) nevű hatalmas össznépi utcabálsorozat, amelyet országszerte a helyi lakóközösségek szerveznek jótékonysági és közösségépítő céllal, várhatóan többmilliós részvétellel. Ezeknek kiemelt fogása lesz az új koronázási pite. Hétfőre a brit kormány soron kívüli munkaszünetet hirdetett, és ez a nap a Buckingham-palota ismertetése szerint a jótékonykodásé, a helyi közösségek érdekében vállalt önkéntes jószolgálati tevékenységeké lesz, The Big Help Out címmel.

Hagyományok, vallás és összetartás - ennek jegyében zajlanak a koronázási események, és ennek jegyében készült egy új recept is III. Károly király megkoronázása alkalmából. A közösségeket és a szomszédokat arra biztatta a Buckingham Palota, hogy együtt nézzék a koronázást és ünnepeljék az új királyt és királynét. Ennek egyik módja lehet egy Coronation Big Lunch megszervezése vagy részvétel egy ilyen eseményen.

Erre az alkalomra készült az új koronázási pite recept is (II. Erzsébet idejéből is volt egy, ez eredeti és sok átdolgozott, modernizált változatban is kapható a mai napig szerte Nagy-Britanniában), amelyet egyébként bárki otthon is elkészíthet, videóval tették közzé a receptet.

A hatszeletes koronázási pite receptje spenótot, szemes babot és tárkonyt tartalmaz, és a töltelékben használt sajt-tojás-spenót hármassal illeszkedik III. Károly kedvenc sajtos sült tojásának receptjéhez.

Introducing… Coronation Quiche!



Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2023

Nyitókép: Twitter/The Royal Family