Rottweilerből királyné: így fogadta el a brit nép a szeretőből feleséggé vált Kamillát

Diana hercegnő népszerű és elbűvölő volt, tökéletes királyné lehetett volna - ha házassága nincs halálra ítélve az első perctől kezdve. Amikor 1997-ben autóbalesetben elhunyt, az emberek haragja Kamilla felé fordult, akit részben hibásnak láttak: sok jókívánság nem irányult felé, egyesek egyenesen kijelentették, hogy Károly és Kamilla sosem házasodhat össze - írja a Reuters.

Mégis ez történt nyolc évvel később, időközben pedig az emberek megszerették azt a nőt, aki Károly fő támaszává vált, és aki szombattól királynéjuk is.

"Ő Károly lelki társa. Egy csapatot alkotnak, és erre szükség van" - mondja Robert Hardman, a királyi családdal régóta foglalkozó szakértő, aki arra is rámutat, hogy Károly és Kamilla házassága régebb óta tart, mint amennyi ideig Dianával házasok voltak.

Kamilla Shand 1947-ben született egy befolyásos családba: apja katonatiszt és borkereskedő volt, aki nemesi családba nősült. Már a hetvenes években találkoztak lovaspólózás közben, egy pár is lett belőlük és Károly azon is töprengett, hogy elvegye a nőt, ám ekkor túl fiatalnak vélte magát a házassághoz. Inkább a haditengerészeti szerepére koncentrált, Kamilla pedig hozzáment Andrew Parker-Bowles-hoz. Két gyermekük született, majd 1995-ben elváltak.

Közben Károly elvette a 20 éves Diana Spencert. Az esküvő 1981-ben volt, szintén két gyermekük született, és 1996-ban váltak el - amikor Károly és Kamilla már ismét találkozgattak. Ez egy 1993-ban rögzített, intim részletekkel teli telefonbeszélgetésből vált a nyilvánosság részére is világossá. 1994-ben Károly elismerte, hogy afférjuk volt, igaz, ő úgy fogalmazott, ez akkor kezdődött, mikor házassága megromlott.

Diana ugyanakkor elhíresült interjújában úgy fogalmazott: mindig is hárman voltak a házasságban - a rottweiler gúnynevet is ő aggatta Kamillára. Kevesen értették, mit talált Károly a vidéki életért rajongó, a divattal különösebben nem foglalkozó Kamillában vonzónak.

Még Fülöp herceg is arról írt egy Dianának címzett levelében: nem érti, miért hagyná el őt valaki.

Diana halála után Kamilla eltűnt, majd lassan újra megjelent a közéletben. Először megjelenhetett nyilvánosan is Károly mellett, majd felesége lehetett, végül tavaly, halála előtt a királynő kifejezte abbéli akaratát, hogy királynénak nevezhessék majd őt. Ebben sok munka mellett Kamilla személyiségének és humorának volt szerepe. Mindennek ára is volt azonban: hogy mekkora, arról Harry herceg könyvének keserű sorai árulkodnak. Ő tudni véli, hogy Kamilla szivárogtatott a sajtónak, és állítólag Vilmos és Harry is könyörgött apjuknak, hogy ne vegye el őt.

A közvélemény sem egyértelműen áll mellette, ő a család legkevésbé népszerű tagja. Mégis ő az, aki bár sosem tervezte, szombaton királynő lesz.

(Nyitóképünkön III. Károly brit uralkodót és feleségét, Kamilla királynét ábrázoló horgolt figurák egy postaláda tetején Isleworth-ben 2023. május 2-án, négy nappal III. Károly brit király koronázása előtt.)

Nyitókép: MTI/AP/PA/John Walton