Akik ott lesznek III. Károly koronázásán – és nagy nevek, akik nem

Hivatalos vendéglistát ugyan nem tett közzé a Buckingham-palota, de azt tudni lehet, hogy a brit Nemzetközösség 15 tagjának regnáló miniszterelnöke ott lesz a ceremónián, köztük a kanadai, az ausztrál és az új-zélandi miniszterelnökökkel - írja a The Guardian.

Joe Bident felesége, Jill képviseli majd, Emmanuel Macron francia elnök ugyanakkor személyesen vesz részt a szombati eseményen. Németországból ugyanakkor Frank-Walter Steinmeier, Olaszországból pedig Sergio Mattarella elnök érkeznek a miniszterelnökök helyett. Magyarországot Novák Katalin képviseli köztársasági elnökként.

The Sovereign’s Sceptre with Cross and The Sovereign’s Orb have important symbolic roles within the #Coronation ceremony. Watch our film to find out their significance. https://t.co/GEImDG7s3c pic.twitter.com/JWWbHQfpbp — Royal Collection Trust (@RCT) May 3, 2023

Károllyal ünnepelhet a pakisztáni miniszterelnök, Shehbaz Sharif és a kínai alelnök, Han Cseng, aki a hongkongi polgári szabadságjogok visszaszorításában komoly szerepet vállalt. Meghívását a konzervatív képviselők "felháborítónak" nevezték.

Irán nem kapott meghívást, ami a néhai királynő tavalyi temetéséhez képest változást jelent. Oroszország, Fehéroroszország, Mianmar, Afganisztán, Szíria és Venezuela vezetői is lemaradtak a vendéglistáról, az Észak-Koreának és Nicaraguának szóló meghívások pedig állítólag hasonlóak, mint II. Erzsébet királynő temetésén, ahol a misszióvezetőknek ajánlották fel a részvétel lehetőségét.

Historic Coronation vestments from @RCT will be used by The King at the #Coronation Service.



His Majesty will reuse vestments which featured in the Coronation Services of King George IV in 1821, King George V in 1911, King George VI in 1937 and Queen Elizabeth II in 1953: — The Royal Family (@RoyalFamily) May 1, 2023

A külföldi királyi családok meghívott tagjai között van Willem-Alexander holland király és Maxima királyné, Fülöp belga király és Mathilde királyné, Carl XVI. Gustaf svéd király és Viktória svéd koronahercegnő, valamint a bhutáni király és felesége. Albert monacói herceg és Charlene monacói hercegnő is megerősítette részvételét. Naruhito japán császárt Fumihito japán trónörökös és Kiko koronahercegnő képviseli az ünnepségen.

A brit politikusok közül Rishi Sunak miniszterelnök és elődjei is ott lesznek, de Keir Starmer vezető ellenzéki politikust is meghívta Károly. A parlamenti képviselők közül ugyanakkor kevesebben érkeznek, személyükről szavazással döntenek. Kanadai és amazóniai őslakosok, valamint a ghánai király is ott lehetnek majd az eseményen.

On Saturday, King Charles III will become the 40th Sovereign to be crowned at Westminster Abbey, with The Queen Consort crowned beside him.@WAbbey has been the setting for every Coronation since 1066, with William the Conqueror being the first monarch to be crowned there. pic.twitter.com/4daqSOVYM7 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 3, 2023

A brit Vogue főszerkesztőjét, Lionel Richie énekest, illetve számos jótékonysági szervezet képviselőjét is várják, és ott lesz természetesen a királyi család legtöbb tagja: Vilmos herceg és családja, Harry herceg - bár felesége nélkül -, András herceg - formális szerep és exfelesége nélkül. Kamilla királyné gyermekei és unokái mellett még exférje is meghívást kapott.

Nyitókép: Twitter/The Royal Family