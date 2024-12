Több nagykövetség épületét is megrongálták az oroszok Kijevben - képek

Szerhij Popko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője szerint a támadás nyomán városszerte tüzek keletkeztek, és egy irodaház is megrongálódott, amelyben diplomáciai képviseletek működnek.

Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg öt Iszkander ballisztikus rakétát lőtt ki az ukrán fővárosra, valamennyit lelőtték, továbbá 65 robbanószerekkel megrakott drónt, közülük 40-et lőttek le.

#FPVideo: A Russian missile strike rocked Kyiv early Friday, with air defences responding to a missile attack. At least one person was reported killed in the attack. Witnesses reported loud blasts and smoke, while debris caused fires in the Holosiivskyi district, damaging cars. pic.twitter.com/UaT7rEyZT1 — Firstpost (@firstpost) December 20, 2024

Vitalij Klicskó főpolgármester elmondta, hogy három kijevi városnegyedre hullottak a rakéták repeszei.

A megrongálódott irodaházban hat diplomáciai képviseletben is kár eset: az albán, argentin, az észak-macedóniai, a montenegrói, a palesztin és a portugál nagykövetségben is - közölte az ukrán diplomácia, bírálva a "barbár támadást".

#Russia's missile attack that damaged the Portuguese Embassy in #Kyiv is a barbaric violation of international law which prohibits targeting diplomatic missions.

I stand in solidarity with @CommunityofDem Member ?? Portugal and the diplomats affected. pic.twitter.com/ZHzGyIkjhY — Mantas Adomėnas (@Adomenas) December 20, 2024

"Újabb aljas támadást hajtottak végre Kijev ellen. Ezúttal a portugál nagykövetségnek és más diplomáciai képviseleteknek otthont adó épület ellen" -írta az X-en Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Another heinous Russian attack against Kyiv.



This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services.



Putin’s disregard for international law reaches new heights.



Solidariedade com Portugal ?? — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2024

A portugál kormány közleményében szintén határozottan elítélte a támadást, és a külügyminisztériumba kérette az orosz ügyvivőt.