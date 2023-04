Megalázó feltételekkel vehet részt Harry apja koronázásán

Nagy-Britanniában most azt találgatják: mi ütött Károly király kisebbik fiába, Harrybe, hogy hirtelen nyitni próbál családja felé, amelyeket az elmúlt években súlyos vádakkal illetett.

Egyes kommentátorok szerint azért utazik el mégis apja koronázására, mert fél, hogy megbánja, ha lemarad róla. A Buckingham palota, avagy III. Károly hivatala, örömmel jelentette be, hogy Harry is ott lesz a május 6-i ceremónián.

Viszont nem megy vele felesége, Meghan, aki Kaliforniában marad két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Őket hivatalosan nem hívták meg a koronázásra, mert „túl fiatalok”.

Sussex hercegi párja – azaz Harry és Meghan - és a brit királyi család között megromlott viszony ellenére Harry meleg szavakkal írt botrányossá vált könyvében apjáról, akiről azt mondta, hogy „mindig szeretni fogja”. Viszont úgy állította be, hogy a koronázás ügyében „a labda a királyi család térfelén volt”. (Emlékeztetőül: bátyjáról azt írta, fizikailag bántalmazta, mostohaanyját, Kamillát „veszélyesnek” nevezte, és szerinte Vilmos és felesége bátorította, hogy náci jelmezben menjen egy partyra.)

Meghan távolmaradására pedig most azt az indokot hozzák fel, hogy Archie herceg születésnapja is május 6-ra, azaz a koronázás napjára esik.

A ceremónia szervezői közben fellélegezhetnek, mert most már véglegesíthetik az ültetési rendet, a biztonsági intézkedéseket és a vendégek szállítását. Királyi források szerint korábban frusztrálta őket Sussexék magatartása, így az, hogy nem válaszoltak az emailben kapott meghívóban említett múltheti időpontig, hogy részt vesznek-e.

Harryvel ugyanakkor továbbra is éreztetik majd, hogy „nincs benne a belső körben” – mert

nem jelenhet meg Károllyal, feleségével és Kamillával a Buckingham palota erkélyén.

Itt csak az a 15 családtag állhat ki, akik „aktív dolgozó” uralkodóházi tagok. Harry és Meghan pedig már korábban visszavonult ezektől a feladatoktól.

Közben a brit sajtóban egymásnak ellentmondó vélemények jelentek meg arról, mit is jelenthet a hír. A Guardian szerint „a tárgyalások elakadásának a jele”, hogy Harry egyedül és csak rövid időre megy Londonba. Robert Lacey királyi történész és író szerint „a pár nem kapta meg, amit akart”. Itt arra utalt, hogy nem játszhatnak szerepet a koronázási ceremóniában, míg Harry bátyja, Vilmos herceg, a trónörökös és kilenc éves fia, György herceg, igen.

És, az ültetési rend miatt is elakadhattak a tárgyalások. Ez már a néhai Erzsébet királynő gyémánt jubileumán is idegesítette Harryt és Meghant. „Olyan helyre ültették volna őket, ami szibériai száműzetéssel ér fel” – mondta Lacey. Viszont azt is hozzátette, hogy Harry részvétele egy ígéretes kompromisszumot jelezhet.

A brit konzervatív elit lapja, a Telegraph még inkább reményteli hangot üt meg és bennfentes forrásokra hivatkozva a megbékélés lehetőségéről beszél – de nem Vilmos és Harry között, mivel az idősebb testvér úgy érzi, Harry és Meghan elárulta őt a súlyos vádakkal.

