Halálos uniós ítélet a készpénznek, de nagyok a kockázatok

Az Európai Központi Bank (EKB) legfrissebb felmérése szerint a készpénzhasználat jelentősen visszaszorult az euróövezetben az elmúlt években. A kártyás és mobilfizetések térnyerése miatt a készpénz hamarosan elveszítheti vezető szerepét a fizetési módok között.

Ez a trend erősítheti az EKB törekvését a digitális euró bevezetésére, miközben egyes országokban már a túlzott digitalizáció kockázataira is felhívják a figyelmet - írja a Reuters alapján a Portfolio.

Az EKB kétévente végzett SPACE (Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro Area) felmérése szerint az euróövezetben a tranzakciók 52%-át bonyolítják le készpénzzel, ami jelentős csökkenés a 2022-es 59%-hoz és a 2016-os 79%-hoz képest.

Ezzel párhuzamosan a kártyás fizetések aránya 34%-ról 39%-ra emelkedett az elmúlt két évben, míg a mobilfizetések részesedése megduplázódott, elérve a 6%-ot.

A tranzakciók értékét tekintve a kártyás fizetések már régóta megelőzik a készpénzt. A legutóbbi felmérés szerint a kártyákkal lebonyolított tranzakciók az összes fizetés értékének 45%-át tették ki, szemben a készpénz 39%-os arányával.

Az elektronikus fizetések térnyerése azonban nem csak előnyökkel jár.

Svédországban, ahol az Európai Unió belül a legelterjedtebb ez a fizetési mód, a hatóságok már a túlzott digitalizáció kockázataira figyelmeztetnek.

Az ország "Ha válság vagy háború van" című kiadványában azt javasolja állampolgárainak, hogy tartsanak maguknál egy hétre elegendő készpénzt.

A svéd központi bank emellett felszólította a kormányt, hogy kötelezze az alapvető árucikkeket, például vényköteles gyógyszereket, élelmiszereket és üzemanyagot árusító üzleteket a készpénz elfogadására. Emellett szorgalmazza a pénzügyi rendszer kiberbiztonságának megerősítését is.