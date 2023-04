Orosz kritika Ukrajna és az Egyesült Államok kapcsolata miatt

A héten több nagy közösségi platformon is megjelentek dokumentumok olyan amerikai és NATO-tervekről, amelyek az ukrán haderő támogatásának, utánpótlásának és megerősítésének terveit részletezik, valamint ukrán és orosz háborús veszteségekről szólnak.

Az amerikai védelmi minisztérium helyettes szóvivője csütörtöki közleményében azt írta, hogy a Pentagonnak tudomása van a közösségi médiában megjelentekről, és vizsgálja az ügyet. Sabrina Singh ugyanakkor a dokumentumok hitelességéről nem bocsátkozott részletekbe.

A Twitter és Telegram közösségi oldalakon megjelent dokumentumokról elsőként beszámoló New York Timesnak nyilatkozó katonai szakértők szerint a nyilvánosságra hozott iratokban szereplő adatokat nagy valószínűséggel manipulálták.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal főtanácsadója szerint a kiszivárogtatás mögött Oroszország áll, de a megjelent adatoknak semmi közük Ukrajna valós terveihez. Hozzátette, hogy csak porhintésről van szó, hiszen ha Oroszország valós katonai előkészületekről szóló információkhoz jutott volna, az nem kerül nyilvánosságra.

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, hogy Oroszországnak semmi kétsége nincs afelől, hogy az Egyesült Államok és a NATO közvetett és közvetlen módon beavatkozik Ukrajna és Oroszország konfliktusába, és ez a beavatkozás egyre fokozódik.

‼️ The Pentagon is investigating who may have been behind the leak of the documents, which appeared on Twitter and on Telegram, a platform with more than half a billion users that is widely available in Russia. (NYT) pic.twitter.com/jGdDCBdZzw — Djole ?? (@onlydjole) April 6, 2023