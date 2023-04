Az amerikai hírszerzési kiszivárogtatás gyanúsítottja nem ismerte el bűnösségét

Az amerikai Nemzeti Gárda légi egységének 21 éves informatikusát nemzetvédelmi információk illetéktelen visszatartásával és továbbításával, valamint minősített dokumentumok szándékos visszatartásával vádolják, ami a kémkedésről szóló törvény alapján bűncselekménynek számít.

A massachusettsi kerületi ügyészség közlése szerint Jack Teixera a bíróság előtt nem tett nyilatkozatot, legközelebbi meghallgatása jövő szerdán lesz Bostonban, addig őrizetben marad. A beszámolók szerint a tárgyalóteremben ott voltak a szülei is, akik szeretetükről biztosították.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei a Nemzeti Gárda légierejének hírszerző egységénél dolgozó informatikai szakértőt csütörtökön vették őrizetbe otthonában.

Jack Teixera, a massachusettsi Otis légibázison, Cape Cod félszigeten dolgozott a gárda hírszerző szárnyának tagjaként. Hivatalos beosztása szerint a szállítási rendszerek számítógépes specialistája volt, feladatai közé tartozott a katonai kommunikációs hálózatok informatikai felügyelete és biztonságának védelme is. Feladatköre alapján a legmagasabb szintű biztonsági engedélyekkel rendelkezett, ami hozzáférést biztosított számára a minősített és fokozottan bizalmas katonai iratokhoz. Szolgálati adatai szerint 2019-ben, 18 évesen csatlakozott a katonai szervezethez.

Letartóztatása után Lloyd Austin védelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy tárcája, a Pentagon áttekinti a hírszerzési információkhoz való "hozzáférési és ellenőrzési, valamint felelősségi eljárást", hogy ilyen kiszivárogtatás többé ne fordulhasson elő.

Az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának republikánus elnöke, Mike Turner a letartóztatásra reagálva vizsgálatot sürgetett annak kiderítésére, hogy miként történhetett meg ez az eset, hogyan fordulhatott elő, hogy a kiszivárogtatás heteken keresztül észrevétlen maradt, és miként lehet ilyen eseményt a jövőben megelőzni.

Jack Teixera tagja volt egy zárt internetes közösségnek, amelyet Thug Shaker Centralnak neveztek, és amely a Discord nevű csevegőoldalon keresztül tartotta a kapcsolatot. A zárt csoportnak a sajtóbeszámolók szerint 20-30 tagja volt, akik a koronavírus-járvány idején kerültek egymással kapcsolatba, és a fórumon keresztül videójátékokat játszottak, valamint ezen keresztül kommunikáltak. A csoport egyik tagja a The New York Times című napilapnak arról számolt be, hogy Jack Teixera kétségbeesettnek mutatkozott, a velük folytatott utolsó beszélgetésben elbúcsúzott, azt mondta, hogy soha nem akarta volna, hogy ez megtörténjen, és úgy fogalmazott: "csak Isten tudja, hogy mostantól mi következik".

A csoport tagjainak a sajtóban közölt beszámolója szerint a fiatal férfi először tavaly októberben osztott meg velük "szigorúan titkos" feliratú dokumentumokat, amelyek Ukrajnával kapcsolatos háborús információkat tartalmaztak, majd márciusig további mintegy 350 minősített iratot. Az érzékeny adatok azután kerültek széles körben nyilvánosságra, hogy közülük többet a zárt csoport egy másik tagja a Discord közösségi oldalon márciusban nyilvánosan is hozzáférhetővé tett. Lezár egy utat a rendőrség a Massachusetts állambeli North Dightonban 2023. április 13-án. A Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI őrizetbe vette a Nemzeti Gárda massachusettsi légibázisa hírszerző egységének 21 éves katonáját a minősített amerikai katonai iratok kiszivárogtatásával összefüggésben. MTI/EPA/C. J. Gunther

Nyitókép: MTI/AP/WCVB-TV