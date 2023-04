Kiszivárgott: az ukrán ellentámadás terve az Egyesült Államokban készült

A Twitteren és a Telegramon is megjelentek az amerikaiak által készített haditervek arról az ukrán ellentámadásról, amely hamarosan megindulhat.

A The New York Times cikkére hivatkozva az Index azt írja, hogy a kiszivárgott dokumentumok valóban eredetiek: a lapnak ezt az amerikai kormányzat több tisztviselője is megerősítette. A haditervben leginkább azt részletezték, hogy az ukrán hadsereget miképp kellene felkészíteni a nagy offenzíva megindítása előtt.

A kiszivárgott dokumentumok nem a legfrissebbek, ugyanis még több mint egy hónapja, március 1-jén készültek. A térképeken láthatóak a fegyverszállítási útvonalak, az ellentámadásban várhatóan részt vevő egységek és azok létszáma, valamint egyéb, az offenzíva végrehajtására vonatkozó részletek is.

Az nem derült ki belőlük, hogy Ukrajna pontosan hogyan/mikor akarja végrehajtani az offenzívát, azonban így is épp elég információt tartalmaznak ahhoz, hogy bizonyos következtetéseket le lehessen vonni belőlük. Egyebek mellett arra vonatkozóan is adatokat tartalmaznak, hogy a HIMARS-rakétarendszerekkel milyen gyakran tudnak csapásokat végrehajtani az ukránok a rendelkezésre álló lőszermennyiség fényében.

Katonai elemzők azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a közösségi médiába kiszivárogtatott információkat részben módosíthatták.

A március 1-jei keltezés miatt kérdéses, hogy a dokumentumokban szereplő információk mennyire maradtak aktuálisak. A The New York Times azt is megjegyezte, hogy aznap ukrán katonai tisztviselők a németországi Weisbadenben található amerikai katonai bázison tartottak szimulációs hadgyakorlatot, és másnap Mark Milley amerikai vezérkari főnökkel, valamint Christopher Cavolival, az amerikai hadsereg európai parancsnokával is találkoztak – vagyis elképzelhető, hogy abból az alkalomból hozták létre ezeket a terveket.

A lap azt írta, hogy a szivárogtatás feltételezhetően orosz dezinformációs művelet része lehetett. Mindemellett az amerikai hírszerzés számára komoly problémát jelenthet, hogy nyilvánosságra kerültek a tervek. Mint a The New York Times írta, az amerikai kormányzat lépéseket tett azért, hogy töröljék a közösségi oldalakról a kiszivárgott terveket, de ezt csütörtök éjjelig sem sikerült végrehajtani.

Mindeközben a Pentagon hivatalos vizsgálatot indított azért, hogy meghatározzák, ki lehet a felelős a szivárogtatásért.

‼️ The Pentagon is investigating who may have been behind the leak of the documents, which appeared on Twitter and on Telegram, a platform with more than half a billion users that is widely available in Russia. (NYT) pic.twitter.com/jGdDCBdZzw — Djole ?? (@onlydjole) April 6, 2023