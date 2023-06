Dicsekvésnek indult a súlyos Pentagon-iratos botrány

Továbbra is a tárgyalására vár az amerikai légierő korábbi tagja, Jack Teixeira. A 21 éves fiatal férfit hat rendbeli minősített katonai információ, a Pentagon-iratok eltulajdonításával és továbbításával vádolják, de a bíróság előtt ártatlannak vallotta magát – írja a vg.hu.

Jack Teixeirát áprilisban tartóztatták le, miután az interneten futótűzként terjedtek el azok a szigorún titkos dokumentumok, amelyek többek között információkat tartalmaztak arról, hogy az amerikai kormány kémkedik a szövetségesei után. A Pentagon-iratokban emellett több jelentés is szerepel Ukrajna helyzetéről, fegyvereiről és stratégiájáról.

A férfi már régóta szivárogtatott ki dokumentumokat a légierő massachusettsi támaszpontjáról, ahol dogozott. Egy Discord-csoportban osztotta meg az információkat, jellemzően fényképeket, amelyeket a dokumentumokról készített.

Amikor barátai nem hittek neki, akkor kezdte el megosztani velük azoknak az iratoknak a tartalmát, amikhez a támaszponton hozzáfért.

