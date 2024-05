Galló Vilmos bocsánatot kért, amiért lebohócozta a kapitányt

„Ezúton szeretnék bocsánatot kérni a nyilvánosság előtt tett interjúm miatt a szövetségi kapitánytól. A problémákat mindenképp az öltözőben, négy fal között kellett volna rendbe tennünk. Ahogy mondtam korábban is – mint minden játékos –, én is szerettem volna többet tenni a csapatért és ez így lesz a jövőben is. Tisztában vagyunk vele, hogy nem ezt az eredményt várta tőlünk a több száz helyszíni és több tízezer tévé előtti szurkoló. Már ezen a világbajnokságon is megmutattuk ugyanakkor, hogy ennél sokkal többre vagyunk képesek, és ígérem, a hátralévő két mérkőzésen is mindent megteszünk a csapat sikeréért” – írta Galló Vilmos, aki a meccs után televíziós nyilatkozatában bohócnak nevezte a kapitányt, egyben bírálta őt, amiért szerinte nem megfelelő támadósorban játszatja és az emberelőnyös ötösből is kihagyta.

Az MJSZ szerda esti közleményében úgy fogalmazott, hogy Galló nyilatkozata profi sportemberhez méltatlan volt.

A bolzanói tornát két győzelemmel kezdő csapat szerdán 51 másodperccel a vége előtt kapott góllal 2–1-es vereséget szenvedett az addig pont nélkül álló román együttestől.

Gallón kívül többen a csapat háza táján uralkodó rossz hangulatra, a nem megfelelő mentalitásra, szakmai döntésekre és pedagógia érzékre panaszkodtak már a találkozó előtt is, pedig az első két fordulóban a győzelmek nem maradtak el.

MacAdam egyben az MJSZ szakmai igazgatója is. Tavaly úgy vette át a szövetségi kapitányi posztot, hogy elődje, Kevin Constantine családi okok miatt lemondott, a kiszemelt utódok közül pedig senkivel sem sikerült megállapodni.

A 73 éves kanadai szakvezető első, igazi tétre menő tornája magyar szövetségi kapitányként a februári, budapesti olimpiai selejtező volt, amelyen a csapat a pályán nem harcolta ki a továbbjutást, mert kikapott Japántól. Azonban a fehéroroszok utólagos kizárása miatt a magyarok a nyár végén mégis folytathatják az ötkarikás kvalifikációs sorozatot Pozsonyban.

A magyarok pénteken a házigazda olaszokkal, a szombati záráson pedig a szlovénokkal találkoznak. A bolzanói torna első két helyezettje jut fel a 16 csapatos elitbe, és erre még mindig van esélye a MacAdam-csapatnak. Az utolsó helyezett pedig kiesik a divízió I/B-be.