"Az összes egység" - Kivonulásba kezdtek az oroszok Herszon közeléből

Az ukránok csütörtökön este közölték, hogy az oroszok "kiürítették Nova Kahovkát, azaz ott állomásozó összes orosz egység elhagyta a várost".

A település a Dnyipro folyó bal partján, azaz Oroszországhoz közelebbi részen fekszik. A háború kezdetén megszállták az orosz csapatok.

A lépést több ukrán hírforrás is megerősítette.

‼️ All units of the Russian occupiers deployed in Nova Kakhovka, Kherson Region, have left the city. This was reported by the Ukrainian Armed Forces General Staff. pic.twitter.com/HrtehHoyb9 — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2023

Natalia Humenyuk, az ukrán déli műveleti parancsokság sajtóközpontjának vezetője egy csütörtöki tévéműsorban kijelentette, hogy az ellentámadás részeként az ukrán hadsereg a herszoni régióban mintegy 20-30 kilométeres övezetet igyekszik megtisztítani az orosz erőktől a Dnyeper (Dnyipro) folyó bal partján. Az ellentámadás elsődleges célja megakadályozni az orosz erőket abban, hogy a bal parti állásaikból lőjék Herszon és Mikolajiv megye lakott területeit.

All Russian units have left the city of Nova Kakhovka in the Kherson region, according to the General Staff of the AFU.



Hope to visit it soon as well. pic.twitter.com/iAc0AifPR7 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 23, 2023

Oroszbarát tweetelők máris olyan videókat közöltek, amelyek azt mutatják, hogy az oroszok elkezdték lőni a települést.

The Russian army from the Nova Kakhovka region conveyed warm greetings to the Armed Forces of Ukraine.#UkraineRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/HybqL3yWhE — George A. Hamalian (@gahamalian) March 23, 2023

Herszont az ukrán hadsereg tavaly novemberben foglalta vissza.

Nyitókép: MTI/AP/LIBKOS