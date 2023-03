Bahmut környékére utazott az ukrán elnök, nem ment üres kézzel

Ahogy azt az Infostart is megírta, az orosz erők tüzet nyitottak szerdán a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városra, ahol rakétákkal eltaláltak két kilencemeletes lakóházat. A támadásban a legfrissebb információk szerint egy ember meghalt, 25-öt sérülésekkel kórházba szállítottak - közölte Anatolij Kurtyev, a város önkormányzatának titkára a Telegramon. Kurtyev hozzátette, hogy a sérültek közül hárman súlyos állapotban vannak, továbbá egy hét és egy kilenc éves gyermek is könnyebben megsérült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalakon videofelvételt tett közzé az eltalált lakóházakról.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in ?? or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023