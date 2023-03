Döbbenetes videón, ahogy szétlőnek az oroszok egy ukrán sorházat

A felvételen az látszik, hogy egy sorház (panel) 3.-4. emeletét találja telibe az orosz rakéta. Azt írják, hogy a támadás Zaporizzsjában történt. Az közeli úton autók járnak, és a McDonald's is nyitva van.

Egy másik kamera a közeli bevásárlóközpont parkolóját mutatja, ahonnan éppen egy autó távozik. A felvételek arra utalnak, hogy nem számítottak erre a támadásra.

Hivatalosan három nappal ezelőtt jelentették, hogy az orosz erők Grad rakétasorozatvetővel eltaláltak egy lakóházat Kamjanszke településen, aminek következtében három civil életét vesztette, ketten pedig megsebesültek. Ez az eset feltehetően nem ugyanaz.

A Twitteren bemutatnak olyan vasúti trélereket, amelyeken 60 éves T55-ösök tartanak a front felé. Ilyen harckocsikkal volt felszerelve a Magyar Néphadsereg is a 70-es, 80-as években, és ezeket vonták ki a rendszerváltás után Magyarországról.

Russian T-55 MBT 60 years old go to the front. pic.twitter.com/UOZzKvL1hY — Paul Jawin (@PaulJawin) March 22, 2023